Une application pour permettre aux patients de gérer leurs prescriptions de médicaments

(Belga) L'assurance soins de santé et indemnités (Inami) a lancé lundi l'application "Mes Médicaments" permettant aux patients et patientes de visualiser facilement toutes leurs prescriptions de médicaments ou encore de les réserver dans leur pharmacie. "Le but est de fournir une façon de plus de retirer facilement des médicaments sans avoir besoin de papier et d'avoir ses prescriptions à portée de main", selon l'organisme.

L'application permet de ne plus devoir présenter la preuve papier d'une prescription électronique pour retirer un médicament en pharmacie, de même que bien d'autres facilités pour gérer ses prescriptions et pour retirer ses médicaments, selon l'Inami. Concrètement, l'utilisateur peut consulter les prescriptions dans l'application grâce à l'accès sécurisé via itsme. Il pourra aussi y retrouver la notice d'utilisation de chaque médicament. "À la pharmacie, il suffit de montrer la prescription sur l'écran du smartphone, dans l'application. Le pharmacien scannera alors le code-barres et délivrera facilement et rapidement le médicament", explique l'assurance soins de santé et indemnités. Il reste bien sûr possible de retirer un médicament en pharmacie en présentant sa carte d'identité électronique (eID). Et si la personne préfère présenter la preuve de sa prescription sur papier, elle peut la demander à son médecin ou autre prescripteur. "Mes Médicaments" permet également de réserver un médicament chez le pharmacien de son choix. Le patient peut aussi créer une liste des médicaments qu'il doit obtenir avant d'aller à la pharmacie, parmi les prescriptions disponibles. Enfin, pour chaque médicament prescrit, l'utilisateur peut déterminer dans l'application s'il veut le rendre visible ou non par le pharmacien. "Un gage de discrétion et de respect de la vie privée", conclut l'Inami. (Belga)