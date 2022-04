Plus d'une vingtaine de morts après une tempête aux Philippines

(Belga) Au moins 23 personnes ont perdu la vie dans des glissements de terrain et des inondations aux Philippines, causés par la tempête tropicale Megi, la première à frapper le pays cette année, a indiqué la police locale lundi.

Les services de secours ont récupéré 20 corps dans la ville de Baybay, sur l'île de Leyte située à quelque 600 kilomètres au sud-est de la capitale Manille. Des dizaines de maisons ont également été ensevelies dans les glissements de terrain, a indiqué le lieutenant colonel Joemen Collado, chef de la police locale. D'autres personnes ont été emportées par les torrents, a-t-il ajouté. Les secouristes recherchent toujours les personnes disparues, sans savoir combien elles sont. "Nous en comptons six, mais il y en a probablement plus", a déclaré M. Collado. Trois autres victimes ont été recensées dans les provinces australes de Davao oriental et Davao De Oro, selon le Conseil national de gestion des risques de catastrophe, qui a ajouté que 17.892 personnes ont été contraintes de quitter leur domicile dans 17 provinces. La tempête Megi, appelée localement Agaton, ravage la côte est des Philippines depuis dimanche. Plus de 1.100 personnes ont été bloquées dans les ports maritimes après la suspension des voyages en mer, selon les garde-côtes. Selon le service météorologique, Megi s'est entre-temps affaibli en une dépression tropicale avec des vents soutenus allant jusqu'à 45 km/h et des rafales allant jusqu'à 60 km/h. Le service météorologique s'attend à ce que Megi fasse une boucle vers l'est avant de se diriger vers la mer des Philippines, où elle rencontrera la tempête tropicale Malakas, qui se déplace vers les Philippines. Malakas apporte des vents soutenus jusqu'à 100 km/h et des rafales jusqu'à 125 km/h et se déplace vers le nord-ouest de l'archipel. En moyenne, 20 tempêtes tropicales frappent les Philippines chaque année. (Belga)