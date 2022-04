Invasion de l'Ukraine - Les forces russes se renforcent dans le Donbass

(Belga) Les forces russes se renforcent autour du Donbass, et notamment près de la ville stratégique d'Izioum, mais n'ont pas encore entamé leur offensive pour prendre le contrôle total de cette région de l'est de l'Ukraine, a indiqué lundi le Pentagone.

"Ils se repositionnent, ils se recentrent sur le Donbass", a déclaré à la presse le porte-parole du Pentagone, John Kirby, assurant que Marioupol "reste une ville contestée", bien que la chute de ce port stratégique semble imminente. De son côté, un haut responsable du ministère américain de la Défense a mentionné une colonne de chars au nord d'Izioum, qui comprend des éléments de commandement et de contrôle, un bataillon de soutien de maintenance d'hélicoptères et un bataillon de logistique pour l'infanterie Les forces russes se renforcent également au sud-ouest de Donetsk (est), notamment avec de l'artillerie, mais "nous ne considérons pas que la nouvelle offensive a commencé", a-t-il précisé à la presse. Le haut responsable du ministère américain de la Défense a confirmé que le général Alexandre Dvornikov, surnommé en Occident "le boucher de Syrie" pour ses méthodes pendant la bataille d'Alep, avait été choisi pour diriger cette offensive. Mais "vu leurs gros problèmes de logistique et d'approvisionnement, vu leurs difficultés à manœuvrer, vu leurs problèmes de coordination, de moral, d'organisation hiérarchique, il n'est pas sûr qu'il puisse être très efficace", a-t-il jugé. Le général Dvornikov commandait l'offensive dans le sud au début de l'invasion, et "les Russes ont eu plus de succès dans le sud que dans le nord", a-t-il dit. (Belga)