Britney Spears à nouveau enceinte

La pop star américaine Britney Spears est enceinte d'un troisième enfant, a-t-elle annoncé lundi sur Instagram. Cette grossesse est particulière car la star de 40 ans a été placée sous tutelle pendant des années à la suite de problèmes mentaux, période pendant laquelle elle dit avoir également été contrainte d'utiliser un moyen de contraception.

La tutelle du père de Britney Spears sur la chanteuse a pris fin l'année dernière après l'intervention d'un juge. Et bien que l'artiste a laissé entendre à l'époque qu'elle voulait un autre enfant, cette grossesse ne semblait pas planifiée. Dans son message sur Instagram, elle dit avoir été confuse quant à ce qui arrivait à son corps et s'est demandé pourquoi elle reprenait du poids. Et puis, il y a quatre jours, elle a effectué un test de grossesse, qui s'est avéré positif, y a-t-elle expliqué. Britney Spears veut désormais éviter les paparazzi et n'apparaîtra donc plus autant en public, écrit-elle. Lors de sa précédente grossesse, elle avait fait une dépression, a-t-elle encore confié sur Instagram. C'est le premier enfant de Britney Spears et de Sam Asghari, qu'elle appelle "son mari" dans son message.