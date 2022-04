DIRECT - Guerre en Ukraine: "Nous n'avons pas les armes pour libérer Marioupol", regrette Zelensky

L'armée ukrainienne a dit lundi s'attendre à une offensive russe "très prochainement" dans l'Est, devenu la cible prioritaire du Kremlin, après le retrait des troupes russes des régions du nord du pays et des alentours de Kiev.

05h - Le Royaume-Uni vérifie des affirmations sur une attaque chimique à Marioupol

Le Royaume-Uni tente de vérifier des informations sur l'éventuelle utilisation d'armes chimiques en Ukraine par les forces russes à Marioupol, une ville portuaire stratégique assiégée depuis plus d'un mois, a annoncé lundi la ministre britannique des Affaires étrangères.

03h - "Nous n'avons pas les armes pour libérer Marioupol", regrette Zelensky



Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que son pays ne disposait pas des armes nécessaires pour libérer la ville portuaire de Marioupol, qui est sur le point d'être conquise par les forces russes.

23h - Les Russes utilisent des produits chimiques à Marioupol, selon des combattants ukrainiens



Les Russes ont utilisé une substance toxique contre des civils et des soldats ukrainiens dans la ville assiégée de Marioupol, au sud-est de l'Ukraine, rapportent lundi le bataillon Azov qui y combat et divers médias ukrainiens. Des troupes de l'occupant russe auraient utilisé un drone pour larguer une "substance toxique d'origine inconnue" qui a provoqué des problèmes respiratoires, des vertiges et des nausées, entre autres, selon plusieurs signalements, dont certains sur Twitter.

22h - Réunions à répétition de l'Onu pour maintenir la pression sur la Russie



Après la session lundi du Conseil de sécurité de l'Onu sur les femmes et enfants en Ukraine, initiée par les États-Unis et l'Albanie, l'instance bloquée par le droit de veto de la Russie tiendra une réunion sur le volet humanitaire le 19 avril à l'initiative de la France et du Mexique, selon des diplomates.

21h45 - Les forces russes se renforcent dans le Donbass selon le Pentagone

Les forces russes se renforcent autour du Donbass, et notamment près de la ville stratégique d'Izioum, mais n'ont pas encore entamé leur offensive pour prendre le contrôle total de cette région de l'est de l'Ukraine, a indiqué lundi le Pentagone.

21h34 - Le ministre russe des Affaires étrangères déconseille aux diplomates russes de se promener seuls



Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a conseillé aux diplomates russes à l'étranger de ne plus sortir seuls dans les villes, après plusieurs cas de menaces, selon l'agence de presse d'État russe Tass.

21h15 - De Croo en Europe orientale exprime la solidarité belge aux pays voisins de l'Ukraine

Le Premier ministre, Alexander De Croo, a entamé lundi une mission de trois jours en Europe orientale qui le mènera en Slovaquie, Pologne, Roumanie et Moldavie. Le voyage se déroule avec comme toile de fond la guerre en Ukraine. Le chef du gouvernement a dit porter un message de solidarité avec les pays frontaliers, aux premières loges d'un conflit qui ébranle le continent européen.