Prévisions météo: plus de 20 degrés attendus aujourd'hui

Aujourd'hui, il fera très doux avec des maxima de 16 ou 17 degrés en Ardenne et de 18 à 21 degrés dans les autres régions. Le soleil sera souvent voilé par des bancs de nuages élevés, puis progressivement par des bancs nuageux de moyenne altitude. Le temps restera généralement sec mais de légers développements nuageux convectifs pourraient provoquer une petite averse en fin d'après-midi sur l'ouest du pays. Le vent sera généralement modéré de sud à sud-est, s'orientant ensuite au sud. Sur les hauteurs de l'Ardenne, le vent pourra atteindre des pointes de 50 à 60 km/h.

Ce soir et la nuit prochaine, la nébulosité deviendra plus abondante. Un petit risque d'averses concernera d'abord l'ouest du pays, puis de petites pluies suivront. Par endroits, des brumes pourraient se former. L'est du pays devrait conserver un temps sec avec quelques éclaircies. Les minima varieront entre 7 et 11 degrés. Le vent sera faible à modéré de sud ou de directions variables.

Demain matin, la nébulosité sera abondante avec parfois de petites pluies sur l'ouest et le centre du pays. Des éclaircies concerneront encore les provinces de l'est. En cours de journée, les nuages et les petites pluies gagneront l'est et des éclaircies reviendront sur l'ouest. Les maxima se situeront entre 13 et 17 degrés dans la région côtière, autour de 18 ou 19 degrés dans le centre, et entre 18 et localement encore 20 ou 21 degrés dans l'est du pays. Le vent sera faible à parfois modéré, d'abord de direction variable ou de secteur sud-ouest, virant ensuite au secteur nord à nord-ouest.

Jeudi, après la dissipation de la grisaille matinale, la nébulosité sera variable avec possibilité de quelques averses isolées. Les maxima varieront entre 14 degrés en bord de mer, 16 degrés en haute Ardenne et 17 à 19 degrés dans les autres régions. Le vent sera faible à modéré d'ouest à nord-ouest.

Vendredi, le ciel ciel sera assez nuageux mais le temps restera généralement sec. Le vent sera généralement faible de nord et les maxima varieront entre 12 et 17 degrés.