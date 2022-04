Bientôt moins de tâches allouées à la police fédérale, faute de moyens: "Il y a un problème", selon la N-VA

Yngvild Ingels, députée fédérale N-VA était l'invitée d'Antonio Solimando ce mardi à 7h50 sur Bel RTL.

Marc De Mesmaeker, le chef de la police fédérale menace de réduire les tâches accomplies par ses agents de police, faute de moyens. A-t-il raison de tirer la sonnette d'alarme ?, lui a demandé notre journaliste.

"Monsieur De Mesmaeker ne vient pas beaucoup dans la presse donc s'il vient, c'est parce qu'il y a vraiment quelque chose et donc il mérite toute attention. Et donc oui il a raison de faire ce cri du cœur parce que des moyens supplémentaires ont été promis au début de la législature, et effectivement, il y aura 70 millions d'euros en pus pour des investissements, mais de l'autre côté, le gouvernement prend 83 millions pour les crédits de fonctionnement. Donc, il y a un problème."

Qu'est-ce que cela signifie : va-t-on couper dans certaines dépenses de fonctionnement ? La police va-t-elle être moins présente sur le terrain ?

"Le problème, c'est qu'avec le budget, il n'y a jamais assez. Il y a des nouveaux défis comme la digitalisation de la police qui est absolument nécessaire, il y a le personnel qui manque. Des zones de police locales se plaignent déjà qu'elles ne peuvent plus compter sur le fédéral pour leur venir en aide en cas de besoin, s'il y a une manifestation ou un festival sur leur territoire ils doivent se débrouiller entre eux pour la sécurité. Il y a déjà un problème. Donc il y a déjà un problème, et certainement du matériel."

Est-ce que le problème aujourd'hui de la police, c'est un manque d'argent ?

"La réponse est double. Oui, il y a besoin d'argent pour des choses qui sont très urgentes comme le matériel, vraiment. Mais il y a aussi autre chose : la Belgique est le 4e pays d'Europe quand on regarde les dépenses de la police. Il y a juste la Grèce, l'Espagne et l'Italie qui dépensent plus. Il y a plus de policiers par citoyen qu'en France ou qu'en Allemagne par exemple. Donc juste mettre de l'argent en plus tout le temps, ça ne va pas résoudre le problème, il y a des solutions à trouver dans la structure. Pour l'instant, on a une police fédérale et on a trop de zones de police locale. Il y a des zones de police qui sont pour l'instant trop petites et qui ne savent pas gérer tous les événements sur leur territoire parce qu'ils sont juste pas assez nombreux. Donc si on élargit la taille d'une zone, il y aura beaucoup plus de personnel, et moins d'autorité. Comme ça, ils n'ont plus besoin de la police fédérale pour leur venir en aide, ils peuvent s'organiser entre eux. Il faut aussi regarder quelle police on veut, quelle police les citoyens veulent".