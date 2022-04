Philippines: la tempête Megi a fait au moins 28 morts

(Belga) Au moins 28 personnes sont mortes dans le centre et le sud des Philippines lors du passage de la tempête tropicale Megi, qui a provoqué inondations et glissements de terrain, ont indiqué mardi les autorités.

Dans la province de Leyte, la plus touchée, au moins 22 personnes ont péri dans des glissements de terrain et 27 sont portées disparues, selon les autorités locales. Trois personnes ont par ailleurs été tuées dans la province du Negros Oriental, et trois autres dans l'île méridionale de Mindanao, a indiqué l'Agence nationale de gestion des désastres. Plus de 17.000 personnes ont fui leurs maisons inondées et privées d'électricité. Megi, connue aux Philippines sous son nom local Agaton, est la première tempête tropicale majeure à frapper cette année le pays, fréquemment touché par des catastrophes naturelles. (Belga)