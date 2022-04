Au Royaume-Uni, la mort d'un homme découverte dans un hôpital quatre jours après son décès

C'est une histoire saugrenue qui est arrivée à l'hôpital Diana, Princess of Wales de Grimsby, au Royaume-Uni. Un homme accueilli aux urgences de l'établissement de santé a été retrouvé mort... Quatre jours après son décès. Son corps a été repéré par hasard dans une des salles de l'hôpital. Aucun soignant n'avait remarqué sa disparition et son décès.

Une enquête a été ouverte pour saisir les raisons du décès - jusqu'ici inconnues - et les conditions de cet "oubli". C'est le GrimsbyLive, un média local britannique, qui a rapporté les faits. Dans l'article dédié, on peut lire que le directeur du l'hôpital s'est excusé et a présenté ses condoléances auprès de la famille du défunt. "Nous partagerons les conclusions de l’enquête avec la famille dès qu’elles seront disponibles, a-t-il indiqué dans un communiqué. Nous avons également signalé l’incident aux organisations externes compétentes."