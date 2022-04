Accident de car près d'Anvers: le chauffeur va comparaître devant le juge d'instruction

Le chauffeur français de 35 ans du car qui s'est renversé dimanche sur la E19 en direction des Pays-Bas à Schoten, en province d'Anvers, faisant deux morts et dix blessés graves, va comparaitre devant le juge d'instruction, a fait savoir mardi le parquet d'Anvers. L'enquête sur la cause exacte de l'accident est toujours en cours.



Le parquet avait exigé l'interpellation de l'homme après un test salivaire positif. L'homme était déjà connu en France pour des infractions liées à la drogue. Deux passagers du bus touristique ont perdu la vie dans l'accident, tandis que cinq autres d'entre eux ont subi des blessures potentiellement mortelles. Le bus a dévié de sa voie et a percuté une barrière de sécurité, après quoi il s'est renversé. Aucun autre véhicule n'a été impliqué.