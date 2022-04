Vinciane et Jean-Pierre veulent se faire rembourser des produits Kinder mais n'ont plus le ticket de caisse: que faire?

RTL Info répond à vos questions. Celles que vous nous posez via le bouton orange Alertez-nous et sur nos réseaux sociaux.

Vinciane et Jean-Pierre nous ont contacté via le bouton orange Alertez-nous parce qu'ils aimeraient se faire rembourser le produits Kinder qu'ils ont achetés. Ils ne sont plus en possession du ticket de caisse. Alors que faire ?



Pour rappel, le 4 avril, l'AFSCA a appelé les consommateurs à ne pas consommer 5 produits chocolatés de la marque Ferrero. Ces produits sont liés à un foyer de salmonelle dans plusieurs pays européens. Lundi 11 avril, la secrétaire d'État à la Protection des Consommateurs, Eva De Bleeker, a encouragé les enseignes de la grande distribution à rembourser les clients ayant acheté des produits Kinder, rappelés en raison de la présence potentielle de Salmonelle, même s'ils ne disposent plus de leur ticket de caisse.

"Pourquoi les produits Kinder sont toujours présents dans les supermarchés ?", nous interroge également Pierre.



Réponses dans la vidéo ci-dessus.