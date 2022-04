La première traductrice d'Amérique centrale revit dans une BD

"La Malinche": ainsi nomme-t-on aujourd'hui la première indigène d'Amérique centrale qui traduisit l'espagnol, au temps des conquistadors, et qui revit dans la bande dessinée d'une linguiste, Alicia Jaraba.

Dans "Celle qui parle" (Grand Angle, Bamboo édition), publié le 30 mars en France, l'autrice espagnole imagine ce que pourrait avoir été la vie de cette jeune femme née sous le prénom nahuatl de Malinalli, dans le Sud de l'actuel Mexique.

"Elle n'est pas connue en France, et pas tant que ça en Espagne... Au Mexique, si, bien sûr, elle est très connue", dit à l'AFP l'autrice, de passage à Paris pour la promotion de son livre.

Enfant, La Malinche connaissait deux langues autochtones, le popoloca de sa famille et le nahuatl qu'on lui enseigna. Elle en apprend une troisième, le maya, parlée par ceux qui la réduisirent en esclavage. Et au contact des colons, elle maîtrisera bien vite l'espagnol.

"Elle était douée. Elle avait déjà dans la tête plusieurs grammaires, plusieurs langues différentes. Quand on commence comme ça, tout devient plus facile, je pense", estime Alicia Jaraba, 34 ans.

- "Vive intelligence" -

Elle-même, qui vit à Madrid, a une certaine facilité pour les langues. Elle parle aussi galicien, et écrit en français. "J'ai travaillé avec une maison d'édition française parce que malheureusement, ce n'est pas possible de vivre de la BD en Espagne. C'est vrai que c'est une difficulté en plus, même si j'ai étudié la langue et la littérature françaises à l'université".

La Malinche, également connue sous son nom de baptême catholique, Doña Marina, est parfois délaissée dans les récits de la colonisation espagnole du Mexique, à partir de 1521.

Sorti le 6 avril en France, le tome 1 de la BD "Cortés" de Christian Chavassieux et Cédric Fernandez (éditions Glénat) l'évoque brièvement, alors que Hernan Cortés eut un enfant d'elle. Les auteurs promettent d'en dire plus dans le tome 2.

La somme de Fernando Cervantes, "Les Conquistadors", près de 450 pages traduites chez l'éditeur français Perrin en mars, la mentionne plusieurs fois. Cet historien mexicain de l'université de Bristol (Royaume-Uni), souligne son rôle auprès de Cortés, et la qualifie de "femme d'une vive intelligence et pleine de bon sens pratique, d'une loyauté à son égard qui semblait sans limites".

- "Super pouvoir" -

Le récit d'Alicia Jaraba se concentre sur sa jeunesse. "Ce qui m'a fascinée, c'est son super pouvoir des langues, de la médiation, et qu'elle ait réussi à s'affranchir grâce à lui, à sortir de cette condition d'esclave, à jouer un rôle dans l'Histoire. J'étais intéressée par la fondation du mythe: pourquoi elle est devenue la Malinche".

Cinq cents ans plus tard, elle reste un sujet de controverse: a-t-elle fondé la Nation mexicaine, ou est-elle éternellement coupable d'avoir pactisé avec l'ennemi?

"Certains disent qu'elle a trahi son peuple. Mais comment parler de trahison alors qu'elle a été vendue comme esclave par sa propre famille quand elle était adolescente? C'est compliqué", souligne l'autrice espagnole.

La bande dessinée n'élude ni la violence de l'époque, que ce soit avant ou après l'arrivée de ces hommes qui amènent leurs chevaux, armes à feu et religion monothéiste, ni le cynisme de tous ceux qui cherchent à tirer profit des dons de la jeune femme.

"On ne sait pas tout sur elle", rappelle Alicia Jaraba. "Donc beaucoup de choses que je raconte ne sont pas vraies. Je voulais un récit intimiste, pas une BD historique, qui est un autre genre".