La Russie poursuivra ses projets d'exploration spatiale, selon Poutine

Moscou poursuivra ses projets d'exploration spatiale et relancera son programme lunaire, a déclaré mardi le président russe Vladimir Poutine lors d'une visite du cosmodrome de Vostochny, une base spatiale située dans l'est de la Russie.

"Nous mettrons forcément en œuvre tous les plans définis de manière cohérente et constante, en dépit des difficultés et des tentatives du monde extérieur de nous en empêcher", a déclaré M. Poutine, cité par l'agence de presse étatique russe Tass. Le président russe a ajouté que la Russie allait relancer son programme lunaire, évoquant le lancement de l'atterrisseur lunaire automatique Luna-25. Cette opération devrait avoir lieu d'ici le troisième trimestre 2022, ont rapporté l'agence de presse russe Interfax et l'agence d'information financière américaine Bloomberg. Selon M. Poutine, la Russie doit poursuivre le développement de nouveaux vaisseaux cargo et de technologies spatiales à propulsion nucléaire. Le président russe a visité le cosmodrome de Vostochny mardi en compagnie du dirigeant bélarusse Alexandre Loukachenko dans le cadre de la Journée de la cosmonautique. Dans la guerre en cours en Ukraine, la Russie combat également le pays depuis le territoire bélarusse.