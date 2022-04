Radars-tronçons: nos compteurs de vitesse sont-ils suffisamment précis ?

La suppression de la marge de tolérance sur les radars tronçons obligera les automobilistes à être plus vigilants. Mais comment être sûr qu'on ne dépasse pas la limitation ? Les compteurs de vitesse des voitures sont-ils suffisamment précis ?

D'ici l'été, les contrôles de vitesse sur les autoroutes au moyen de radars-tronçons devraient être actifs en permanence, sans plus aucune marge de tolérance. Nous vous en parlions aujourd'hui sur RTL INFO.

Mais de nombreux automobilistes ont constaté que la vitesse affiché sur leur compteur ne correspondait pas à la vitesse affichée sur une application GPS, comme Waze ou Google. "Je mets 123 km/h à l'auto et je suis à 120 km/h sur Waze", remarque une automobiliste interrogée. Un conducteur lui est formel: "Au compteur, c'est plus élevé que les applications."

Pour en avoir le cœur net, une équipe de RTL INFO a fait un test sur un banc de puissance.

Jerôme Constant est le gérant d'une société spécialisée dans l'optimisation automobile. Il explique: "Ca nous permet de prendre des mesures réelles qui ne sont pas testées sur route avec différentes caractéristiques. Ici, c'est de la pure mesure. Sans avoir l'asphalte ou quoi que se soit. C'est beaucoup plus fiable."

Lorsque le compteur affiche 60km/h, le banc de puissance affiche lui 54 km/h. Quand la voiture monte à 120 km/h, l'engin calcule 107 km/h.

Pour Jérôme Constant, la vitesse compteur est toujours surestimée. "Je pense qu'on ne peut pas se fier à la vitesse compteur car d'un véhicule à l'autre ça change. Ça dépend d'un constructeur, d'un étalonnage, etc."

L'équipe de RTL INFO quitte l'atelier du professionnel pour réaliser un nouveau test. Cette fois, sur route et à l'aide d'une balise GPS.

"On voit qu'il y a une différence entre le véhicule et l'application. Le compteur a toujours une estimation de la vitesse beaucoup plus haute que le satellite."





Seul problème, en termes de sécurité. Pour les agents de police, seul le compteur doit capter l'attention des automobilistes. Bertrand Caroy, responsable du service circulation routière à la zone de police Boraine: "Je pense qu'il est préférable de se baser sur le compteur. C'est quand même malheureux de ses dire 'on va essayer de gagner 1 ou 2 voire 3 km/h. C'est quand même pour la sécurité routière."



Une vitesse plus élevée même légère engendre également plus de consommation de carburants et de pollution.