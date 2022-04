DIRECT - Guerre en Ukraine: Biden accuse Poutine de "génocide" pour la première fois, 20.000 morts à Marioupol

Situation sur le terrain, réactions internationales, sanctions: le point sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

DIRECT RTL INFO

1h16 - Biden accuse Poutine de "génocide" pour la première fois

Le président américain Joe Biden a pour la première fois accusé dans la nuit de mardi à mercredi son homologue russe Vladimir Poutine de mener un "génocide" en Ukraine, mot jusque-là employé par le chef d'Etat ukrainien Volodymyr Zelensky mais jamais par l'administration américaine.

"Oui, j'ai appelé ça un génocide", a dit Joe Biden à des journalistes lors d'un déplacement dans l'Iowa, quelques heures après avoir évoqué ce terme lors d'un discours consacré à la lutte contre l'inflation. "Il est de plus en plus clair que Poutine essaie simplement d'effacer l'idée même de pouvoir être un Ukrainien", a développé le président américain. Si "les avocats, au niveau international", trancheront sur la qualification de génocide, "pour moi, cela y ressemble bien", a-t-il assuré.



1h07 - Zelensky propose d'"échanger" le proche de Poutine arrêté contre des Ukrainiens captifs

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a proposé mardi soir à Moscou d'"échanger" le député et homme d'affaires ukrainien Viktor Medvedtchouk, proche du président russe Vladimir Poutine et récemment arrêté, contre les Ukrainiens en captivité en Russie.



"Je propose à la Fédération de Russie d'échanger cet homme contre nos garçons et nos filles qui sont actuellement en captivité en Russie. C'est pourquoi il est important que nos forces de l'ordre et nos militaires envisagent également cette possibilité", a déclaré M. Zelensky dans une allocution vidéo publiée sur Telegram.

0h09 - L'Ukraine détient un leader d'opposition pro-russe proche de Poutine

Les services de renseignements ukrainiens détiennent Viktor Medvedtchouk, un dirigeant de l'opposition pro-russe et allié proche du président ukrainien Vladimir Poutine, assurent les autorités ukrainiennes mercredi. Ces services ont publié une photo de l'individu, les mains liées et portant un uniforme ukrainien. Cet oligarque de 67 ans est considéré comme une figure clé du conflit entre Moscou et Kiev depuis des années. Ses liens avec le président russe lui ont parfois permis de jouer un rôle de médiateur.





0h00 - 20.000 morts à Marioupol, l'étau se resserre sur l'est de l'Ukraine

Les combats et bombardements russes à Marioupol ont fait au moins 20.000 morts depuis la fin février, ont affirmé mardi soir les autorités régionales, alors que l'étau se resserre sur la ville portuaire du sud-est de l'Ukraine, où Kiev et les Occidentaux accusent les forces russes de vouloir recourir à des "agents chimiques" pour déloger les soldats ukrainiens retranchés dans la ville.



"Nous pouvons dire qu'entre 20 et 22.000 personnes sont mortes à Marioupol", a déclaré mardi Pavlo Kirilenko, le gouverneur ukrainien de la région de Donetsk, lors d'un entretien avec la chaîne de télévision américaine CNN.