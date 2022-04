Les Russes ne peuvent utiliser les cartes de crédit chinoises pour acheter en ligne

(Belga) Les Russes ne peuvent actuellement répondre au départ des sociétés de cartes de crédit Visa et Mastercard en passant par le service chinois de cartes de crédit UnionPay, écrit mercredi le journal russe Kommersant. Les services Visa et Mastercard ne sont plus disponibles en Russie à la suite des sanctions occidentales, en réponse à l'invasion de l'Ukraine.

Les sites de vente en ligne étrangers ont bloqué les paiements via les cartes de crédit émises en Russie, y compris celles d'UnionPay. De nombreux Russes avaient espéré pouvoir utiliser les cartes des banques chinoises pour leurs achats en ligne, après le départ de Russie de Visa et Mastercard mais cela ne semble donc pas possible. Quelque 500.000 cartes de crédit UnionPay sont désormais en circulation en Russie, soit 10 fois plus qu'il y a un mois. En théorie, UnionPay pourrait résoudre le problème mais jusqu'ici, le groupe chinois n'a semble-t-il pas fait le nécessaire, selon Kommersant. (Belga)