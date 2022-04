Horeca: vers une réduction des extensions de terrasses ?

Durant la pandémie de Covid-19, les communes avaient autorisé les établissements Horeca à investir plus d'espace avec leurs terrasses, tandis que l'intérieur devait rester fermé. Aujourd'hui, cette extension sera-t-elle réduite? La ville de Liège envisage un retour à la situation d'avant, ce qui inquiète les restaurateurs et les cafetiers.

L'été dernier, Jean-Philippe employé d'une brasserie de Liège, parcourait jusqu'à 24 kilomètres par jours pour assurer le service entre le restaurant et la terrasse aménagée juste en face. Une exception autorisée par la ville en raison de la pandémie, mais qui risque aujourd'hui d'être levée.

"Cela donnait un peu d'animation à cette place qui est vide en permanence...et nous ça nous a bien aidés!" explique-t-il. "On a plus de visibilité, les gens restent plus longtemps et sont plus détendus" poursuit Jean-Philippe qui espère conserver son extension.

La ville de Liège compte récupérer de l'espace public en analysant au cas par cas les établissements qui souhaitent maintenir cette extension. Sur 2 ans, 400 dossiers de demandes d'extensions ou de création de terrasses ont été rentrées à l'administration.

Yohan, quant à lui, a investi dans une extension en bois pour son restaurant. S'en séparer influencerait forcément son chiffre d'affaires. "On perdrait tous simplement une vingtaine de couverts à l'extérieur" tranche-t-il le gérant avant de poursuivre: "Ce serait vraiment dommage surtout d'un point de vue touristique, où une jolie installation amène une plus-value à la rue".

D'autres villes ont également pris des mesures concernant ces terrasses. À Huy, les terrasses ont retrouvé leurs tailles d'avant la pandémie. À Visé en revanche, on compte prolonger toutes les extensions.