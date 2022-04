Les institutions juives appellent à voter Macron au second tour de la présidentielle

(Belga) Les principales institutions juives de France ont appelé, au nom de la défense des "valeurs républicaines", à voter pour le président sortant Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle française, qui le verra affronter le 24 avril la candidate d'extrême droite Marine Le Pen.

M. Macron est arrivé en tête dimanche du premier tour de l'élection, avec 27,85% des suffrages, suivi de Mme Le Pen qui a recueilli 23,15% des voix. "Le Consistoire central de France (...) enjoint les Français à se mobiliser massivement le 24 avril prochain pour faire triompher, par la voie des urnes, la France qui nous rassemble", écrit l'institution représentative du culte juif dans un communiqué diffusé mercredi. Évoquant un "nouveau péril pour la cohésion de la population française", le président du Consistoire central Elie Korchia et le grand rabbin de France Haïm Korsia "appellent à dépasser les clivages politiques et à voter pour Emmanuel Macron" afin de "garantir la préservation des principes républicains comme des valeurs humanistes prônées par le judaïsme". Les institutions juives sont vent debout contre la volonté de Marine Le Pen d'interdire l'abattage des animaux sans étourdissement, donc l'abattage rituel juif et musulman, même si la candidate a récemment précisé que l'importation de viande casher ou halal serait toujours possible. "C'est pour les citoyens juifs, tout comme d'ailleurs pour les citoyens musulmans, une atteinte grave à la possibilité d'exercer librement leur pratique religieuse, laquelle est un pilier de notre Constitution", écrit le Consistoire. Mme Le Pen entend également interdire le port du voile dans l'espace public et le sanctionner par une "amende". Elle ne compte plus en revanche interdire le port de la kippa. (Belga)