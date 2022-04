Le message fort d'Alexander De Croo auprès des militaires belges en Roumanie: "Le monde libre ne se rendra jamais"

Le Premier ministre belge, Alexander De Croo, a exalté mercredi les valeurs de liberté et de démocratie au cœur, selon lui, de l'engagement des militaires déployés sur le flanc est de l'Europe dans le cadre de la force de réaction rapide de l'OTAN.

"Nous défendons notre liberté et notre démocratie. Le monde libre ne se rendra jamais", a clamé le chef du gouvernement sur le tarmac de la base militaire de Constanta en Roumanie devant des soldats belges, français, américains, néerlandais, britanniques, roumains et italiens.

Dès le déclenchement de l'invasion russe en Ukraine, les Alliés ont entamé le déploiement de militaires en divers endroits de la partie orientale de l'Europe. Quatre F-16 belges ont prolongé et élargi leur mission de police aérienne dans la région de la Baltique tandis que 300 soldats ont été envoyés en Roumanie dans le cadre d'un bataillon européen sous commandement français. Au total, en incluant le détachement américain -le plus nombreux-, une brigade de quelque 3.000 soldats étrangers se trouve sur la base militaire Mihail Kogalniceanu de Constanta sur les rives de la Mer noire. L'invasion russe de l'Ukraine constitue aux yeux du Premier ministre le deuxième tournant que vit l'Europe après la chute du Rideau de fer. Elle vise les valeurs fondamentales qui animent l'Union européenne et l'OTAN: la liberté, la démocratie, l'État de droit et les droits humains.

L'activation de la Force de réaction de l'OTAN est une première depuis sa création, a-t-il rappelé, et montre que l'Alliance "est plus unie et déterminée que jamais". "Poutine croyait qu'il pourrait prendre le contrôle de l'Ukraine et saper les fondements de l'OTAN. Combien il se trompait", a-t-il ajouté. Le soutien politique, militaire et humanitaire apporté à l'Ukraine se poursuivra, a-t-il assuré. À l'instar du président roumain, Klaus Iohannis, qui s'exprimait avant lui, il a toutefois rappelé la vocation défensive. "L'OTAN est et restera une alliance défensive. Nous n'avons jamais cherché l'escalade, et nous ne le ferons jamais".

Le Premier ministre a partagé le repas des soldats belges avant de s'envoler pour la Moldavie, dernière étape d'une mission de trois jours qui l'a mené en Slovaquie, Pologne et Roumanie. À chaque fois, la guerre en Ukraine était au cœur des discussions avec ses homologues étrangers.