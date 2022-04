Côte d'Ivoire: démission du Premier ministre, nouveau gouvernement la semaine prochaine

(Belga) Le Premier ministre ivoirien Patrick Achi a présenté mercredi sa démission et celle de son gouvernement, et une nouvelle équipe "resserrée" sera nommée la semaine prochaine, a annoncé le président Alassane Ouattara.

Dans un discours prononcé à l'ouverture du dernier Conseil des ministres de Patrick Achi, M. Ouattara a déclaré qu'il avait accepté la démission du gouvernement et procèderait "dès la semaine prochaine à la nomination d'un nouveau Premier ministre qui viendra me proposer un gouvernement resserré d'une trentaine de membres". "En vue de renforcer l'efficacité de l'action du gouvernement et pour tenir compte de la conjoncture économique mondiale actuelle, j'ai décidé de la réduction du nombre de ministres du gouvernement", a ajouté le chef de l'État. Il estime "qu'il est impératif de réduire les dépenses de l'État, tout en les réorientant vers la résilience sociale et sécuritaire". Le président Ouattara a rendu hommage à son Premier ministre démissionnaire. "Tout au long de l'année écoulée, en dépit des conditions particulières liées à la pandémie (de Covid-19) et d'un contexte sécuritaire régional complexe, vous avez fait preuve d'engagement et de détermination", a-t-il dit. M. Achi avait été nommé en avril dernier après le décès le mois précédent des suites d'un cancer de son prédécesseur, Hamed Bakayoko.