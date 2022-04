Endroit interdit aux caméras: les coulisses de la restauration de précieuses œuvres d'art à Bruxelles (vidéo)

Nous vous emmenons ce jeudi dans un endroit situé dans le centre touristique de Bruxelles, et pourtant toujours interdit aux caméras. A la découverte d'un métier passionnant : celui de restaurateur d'œuvres d'art, dans les coulisses des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. Ils conservent la plus importante collection du pays. 20.000 œuvres, dont les plus précieuses retrouvent une nouvelle vie grâce à ces restaurateurs plus passionnés que jamais.

Le geste assuré, le trait millimétré… les restaurateurs sont les artistes de l'ombre, qui opèrent pourtant en pleine lumière. A l'aide de son pinceau, Géraldine restaure un tableau de plus de 500 ans. "Quand on commence à travailler sur un tableau, ça prend un peu de temps pour trouver les bons tons, et puis on comprend comment l'artiste a fonctionné, et ça va de plus en plus vite", nous a-t-elle expliqué.