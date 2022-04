Action à la prison de Marneffe après l'agression d'un agent et préavis de grève déposé

(Belga) Plusieurs agents du centre pénitentiaire de Marneffe (Burdinne) ont réalisé un arrêt de travail mercredi matin afin de dénoncer l'agression subie par un collègue mardi soir, a signalé Jean-François Pirard, délégué CSC Services Publics - Prisons, confirmant une information de Sudinfo. Un préavis de grève a été déposé pour le 25 avril prochain.

Les agents dénoncent les conditions de travail vécues au quotidien et la montée de la violence au sein de l'établissement. "Douze incidents impliquant des détenus se sont produits depuis le mois d'août dernier. L'agent est d'ailleurs en incapacité de travail pour sept jours", précise le délégué syndical. Les membres du personnel déplorent en outre le manque d'effectif joint à l'agressivité de certains détenus. "Nous accueillons certaines catégories de détenus alors que l'infrastructure est vieillotte et n'est pas adaptée pour ce style de détenus par rapport aux nouvelles prisons, qui, elles, sont à la pointe de la technologie contrairement à la nôtre. Les agents sont épuisés et travaillent la peur au ventre", dénonce Jean-François Pirard. Après une réunion avec la direction, les agents ont accepté de reprendre les services essentiels comme les soins ou les repas. La Direction Générale des Établissements Pénitentaires a confirmé l'incident survenu mardi soir à la prison de Marneffe et l'action initiée par le personnel. "Un agent a été victime d'une agression à la suite d'une dispute qui a éclaté entre deux détenus. Ce matin, les agents ont refusé de travailler en se référant à cet incident. Après discussion avec la direction, les agents ont repris ensuite le travail", a ainsi indiqué la porte-parole Valérie Callebaut. Jean-François Pirard conclut en précisant qu'un préavis de grève a été posé pour le 25 avril avec le motif suivant : sécurité du personnel à la suite de nombreuses agressions. (Belga)