Prévisions météo: il est bien de retour !

La matinée de jeudi s'ouvrira sous de larges éclaircies dans le nord-ouest et un ciel couvert, encore porteur de quelques faibles pluies, dans le sud-est. Les maxima effleureront les 20°C en cours de journée.



Localement des bancs de brouillard ou des nuages bas seront encore possibles de grand matin. Au fil de la journée, le ciel hésitera entre nuages et éclaircies et pourrait encore laisser échapper une ondée ci et là, surtout le long de la frontière orientale, mais le temps restera sec sur la majeure partie du pays. Le mercure s'étirera ensuite entre 14°C au littoral et 18 ou 19°C dans le centre, sous un vent faible.

En soirée, les éclaircies seront encore larges, bien que des nuages bas ou du brouillard pourraient troubler l'ouest. La nuit tirera à elle la couverture nuageuse, s'enveloppant de brouillard en certains endroits. Le thermomètre indiquera alors 4°C à 8°C.