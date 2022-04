Ukraine: réouverture de couloirs humanitaires d'évacuation après une suspension

(Belga) L'Ukraine a annoncé jeudi une reprise des évacuations de civils via neuf couloirs humanitaires, notamment depuis la ville assiégée de Marioupol dans le sud-est du pays, après une journée de suspension due selon Kiev à des violations russes du cessez-le-feu.

"Neufs couloirs humanitaires sont prévus aujourd'hui", a déclaré la vice-Première ministre ukrainienne Iryna Verechtchouk sur Telegram. Selon elle, un premier couloir sera mis en place entre Marioupol, port dévasté après plus de 45 jours de siège, et Zaporijjia plus au nord, et de Berdiansk, Tokmak et Energodar vers Zaporijjia. Les autres couloirs prévus vont de Severodonetsk, pilonné ces derniers jours par l'armée russe, Lyssytchansk, Popasna, Guirské et Roubijné vers Bakhmout, à 140 kilomètres à l'ouest de Lougansk. Mercredi, les autorités ukrainiennes avaient annoncé renoncer à toute évacuation de civils pour la journée suite à des "violations" russes du cessez-le-feu. "Non seulement les occupants ne respectent pas les normes du droit international humanitaire, mais ils ne peuvent pas non plus contrôler correctement leurs hommes sur le terrain. Tout cela crée un tel niveau de danger sur les routes que nous sommes contraints de nous abstenir aujourd'hui d'ouvrir des couloirs humanitaires", avait fustigé Mme Verechtchouk. Des couloirs humanitaires sont d'ordinaire organisés quotidiennement à partir des villes les plus touchées par les combats pour permettre l'évacuation des civils plus à l'ouest. Kiev et Moscou s'accusent mutuellement régulièrement de faire échouer ces évacuations, sur fond de crainte de l'armée ukrainienne d'une offensive russe majeure dans l'est du pays. (Belga)