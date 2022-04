Manoeuvres russes en mer du Japon en pleines tensions sur l'Ukraine

(Belga) Des sous-marins russes ont tiré des missiles dans le cadre d'un exercice en mer du Japon, a annoncé jeudi le ministère de la Défense, dans un contexte de tensions entre Moscou et Tokyo autour de l'Ukraine.

"Des sous-marins de la flotte du Pacifique ont procédé à des tirs de missiles de croisière 'Kalibr' sur des navires ennemis factices", a déclaré le ministère russe dans un communiqué. Plus de 15 navires ont pris part à ces manoeuvres, dont deux sous-marins, le Petropavlovsk-Kamtchatsky et le Volkhov, qui ont "tiré des missiles de croisière à partir d'une position immergée en mer du Japon" et atteint "avec succès la cible", a-t-il précisé. Le ministère a publié une vidéo montrant des missiles propulsés hors de l'eau et s'élevant vers le ciel en laissant derrière eux des traînées de fumée grise, pendant que des marins communiquent par radio. Ces manoeuvres interviennent dans un contexte de vives tensions entre la Russie et le Japon, qui a notamment annoncé un embargo sur le charbon russe en réaction à l'intervention militaire de Moscou en Ukraine. Le Japon, proche allié des Etats-Unis, entretient des relations complexes avec la Russie. Il n'a pas signé avec Moscou de traité de paix après la Seconde Guerre mondiale en raison d'un différend sur quatre petites îles de l'archipel des Kouriles, voisines de Hokkaido. Ces îles avaient été prises par l'armée soviétique dans les derniers jours du conflit et n'ont jamais été restituées depuis à Tokyo, qui les appelle les "Territoires du Nord". (Belga)