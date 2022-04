L'autoroute E40 obstruée entre Bruxelles et Louvain en raison d'un accident mortel

Un accident impliquant trois camions et deux voitures a coûté la vie à un conducteur de poids lourd, jeudi matin, sur l'autoroute E40 entre Bruxelles et Louvain en direction de la capitale, à hauteur du parking d'Everberg, a indiqué le Centre flamand de la mobilité (Vlaams Verkeerscentrum). Cinq autres personnes ont été blessées mais ne sont pas en danger de mort, a précisé la police fédérale.





L'accident, dont les causes doivent encore être déterminées, s'est produit vers 10h30. Seule la bande de gauche est actuellement praticable et une file de cinq kilomètres s'est déjà formée. Il est conseillé aux automobilistes d'éviter la zone. On ignore encore combien de temps les perturbations dureront.