"Qu’est-ce qu’on a tous fait au bon dieu" au cinéma: une saga devenue "un phénomène de société" selon Christian Clavier

Le troisième volet de la saga "Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu" vient de sortir sur nos grands écrans. Le premier opus date de 2014 et a rencontré un succès fulgurant en France, en Belgique et dans toute l’Europe où il a comptabilisé au total 20 millions d’entrées au cinéma.

Pourquoi un tel succès? "C’est la magie du métier", analyse Christian Clavier, qui incarne le personnage principal. "Il y a des films qu’on aime et qui ne marchent pas, des films qu’on aime beaucoup et qui marchent et des films qui deviennent des phénomènes de société."

Oui, "Qu’est-ce qu’on a tous fait au bon dieu" reprend à chaque fois les mêmes ingrédients et ça marche: des intrigues sur les mariages mixtes et des clichés racistes mis à mal pour mieux être dénoncés, le tout orchestré par Claude Verneuil, un personnage principal plein d'aprioris et haut en couleurs.





Christian Clavier a tenté d'expliquer la réussite de son grossier Claude Verneuil pour RTL Info: "C’est un personnage sans filtre, il dit tout ce qu’il pense et tout ce qu’on ne doit pas dire", sourit-il. "C’est presque un effet spécial, ce personnage!" Aujourd'hui, l'acteur s'amuse des "gens qui pensent qu'il est comme lui". "Ça me fait plaisir, parce que ça veut dire que le travail est bien fait!"