La réglementation autour du port du masque assouplie en Autriche

(Belga) L'Autriche s'apprête à lever l'obligation du port du masque. Celui-ci sera uniquement requis dans les commerces alimentaires, les transports publics, les hôpitaux et les maisons de repos, a fait savoir jeudi le ministre de la Santé, Johannes Rauch.

Ces nouvelles mesures entreront en vigueur samedi. Les clients de restaurants, clubs et bars, et les personnes prenant part à de grands événements ne devront plus fournir de preuve de vaccination ni de certificat de rétablissement du coronavirus. "C'est le bon moment pour assouplir les restrictions", a expliqué M. Rauch renvoyant aux chiffres d'infections en baisse. Le taux d'incidence du coronavirus sur sept jours est récemment passé sous le cap des 1.000 cas par 100.000 habitants. Il y a quatre semaines, le ministre Rauch avait étendu la règle du port du masque à tous les centres commerciaux, aux institutions culturelles et aux lieux de travail. (Belga)