L'ONU "opposée" à l'envoi de demandeurs d'asile par Londres au Rwanda

(Belga) Le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR) a fait part jeudi de "sa forte opposition" au projet britannique d'envoyer au Rwanda des demandeurs d'asile arrivés illégalement sur son territoire.

"Les personnes fuyant la guerre, les conflits et les persécutions méritent compassion et empathie. Elles ne devraient pas être échangées comme des marchandises et transférées à l'étranger pour être traitées", a déclaré dans un communiqué Gillian Triggs, Haut Commissaire assistante du HCR en charge de la protection internationale. (Belga)