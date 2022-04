Invasion de l'Ukraine - Le croiseur Moskva a coulé, annonce le ministère de la Défense russe

(Belga) Le croiseur Moskva, navire amiral de la flotte russe en mer Noire, endommagé durant l'offensive contre Ukraine, a coulé, a annoncé jeudi soir le ministère russe de la Défense.

"Lors du remorquage du croiseur Moskva vers le port de destination, le navire a perdu sa stabilité en raison de dommages à la coque subis lors de l'incendie suite à la détonation de munitions. Dans des conditions de mer agitée, le navire a coulé", a déclaré le ministère, cité par les agences russes. Le ministère russe avait indiqué plus tôt dans la journée que l'incendie à bord était "circonscrit", et que le croiseur "gardait sa flottabilité", tout en affirmant enquêter sur les causes du sinistre. Aucun bilan n'a été fourni. Les autorités avaient également indiqué que le remorquage du vaisseau était en cours et que l'équipage de plusieurs centaines de personnes avait été évacué vers d'autres navires de la flotte russe en mer Noire. L'Ukraine a de son côté affirmé avoir attaqué le bâtiment, qui avait selon elle été touché par ds missiles. Dans la nuit de mercredi à jeudi, le ministère russe avait reconnu d'importants dégâts sur le navire. (Belga)