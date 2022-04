La circulation des trains est perturbée à Denderleeuw

(Belga) Le début de journée a été mouvementé vendredi sur le réseau ferroviaire belge. La perte de commande de plusieurs aiguillages entre les gares de Bruxelles-Nord et de Schaerbeek, due probablement à un vol de câbles, a entraîné, dès 03h30, d'importantes perturbations, indique vendredi Infrabel à Belga.

Cinq des douze voies de la gare de Bruxelles-Nord ont dû fonctionner en cul-de-sac. Les services techniques d'Infrabel sont parvenus, peu avant 05h30, à régler en grande partie le problème. Dans l'état actuel des choses, seul le trafic à partir et vers Denderleeuw (sur la ligne Bruxelles-Gand) devrait rester perturbé. Les trains de cette ligne ne passent plus par la Gare du Nord mais sont déviés vers Bruxelles-Ouest. Par ailleurs, les trains P supprimés plus tôt dans la journée peuvent à présent rouler. Toutefois, des retards résiduels restent à prévoir. (Belga)