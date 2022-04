Nouvelles centrales à gaz: "Cela va induire énormément de nuisances pour la commune de Neupré"

L'annonce de la construction d'une nouvelle centrale au gaz à Seraing fait grincer les dents des habitants de Neupré. Ceux-ci craignent les nuisances pour leur commune, alors qu'une autre centrale est déjà prévue à Flemalle. Le premier échevin Mathieu Bihet estime que "La commune de Neupré ne peut pas tout prendre sur ses épaules".

La future centrale au gaz Luminus de Seraing est déjà controversée. Celle-ci doit assurer la sécurité d'approvisionnement du pays après la fermeture de cinq des sept réacteurs nucléaires. Pour Mathieu Bihet, le premier échevin de la commune de Neupré, située à proximité de Seraing, "c'est une super mauvaise nouvelle mais malheureusement on s'y attendait". L'échevin de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'économie disait au micro de Fabrice Grosfilley que "on a prévenu que cela allait mal se passer, et qu'on allait finir avec deux centrales au gaz connectées sur notre territoire alors qu'on nous avait toujours annoncé que ce serait une ou zéro, mais jamais les deux".

La centrale de Seraing doit être accompagnée de celle aux Awirs, à Flemalle, mais elles seraient raccordées au poste de transformation de Neupré, "cela va induire énormément de nuisances pour la commune, pour les riverains, pour les citoyens, et je ne parle même pas de la pollution" déplore Mathieu Bihet, "il n'y a aucun feu qui est ouvert de notre côté". L'échevin explique que la connexion des centrales vers la commune de Neupré se ferra en sous-terrain, "on va avoir un premier problème parce qu'ils vont creuser des tranchées. On parle de routes qui vont être fermées pendant 7 mois. On va éventrer la commune à certains endroits". Mathieu Bihet évoque aussi le fait que des permis pourraient être demandés pour des pylônes pour acheminer le courant, "on va lacérer le paysage et le cadre de vie des citoyens".

Mathieu Bihet admet que "les dizaines d'emplois" que vont générer ce projet sont appréciables, "on a un bassin qui a besoin d'emplois", dit-il. Cependant, selon lui, "la Belgique pouvait accueillir de manière plus équilibrée les différentes centrales". Il a martelé que "la commune de Neupré n'a pas vocation à être le centre névralgique de l'énergie du pays, que chacun prenne sa part". Mathieu Bihet a rappelé le projet de parc éolien qui sera connecté à la commune, mais aussi le réacteur nucléaire de la centrale de Tihange : "La commune de Neupré ne peut pas tout prendre sur ses épaules".

Face à toutes ces contraintes, Mathieu Bihet a annoncé que la commune de Neupré s'opposait à ces travaux et à l'octroi des permis des Awirs : "On a déjà émis un avis dans le cadre de l'enquête publique et on va le maintenir" a affirmé l'échevin, "on va demander qu'on prenne beaucoup plus en considération les commentaires de la commune de Neupré".