WhatsApp a créé une nouvelle fonctionnalité: que sont les "Communautés" ?

WhatsApp, la célèbre application de messagerie instantanée, a annoncé cette semaine l'arrivée d'une nouvelle fonctionnalité: les Communautés (Communities en anglais). Elles permettent aux utilisateurs de rassembler des groupes distincts sous un même "parapluie", un genre de "super groupe".

Les personnes peuvent recevoir des mises à jour destinées à un grand groupe de personnes. Il est également possible de créer plus facilement des "sous-groupes" où les fondateurs peuvent s'adresser à des sous-groupes spécifiques sur des questions qui leur tiennent à cœur. Les Communautés comprend également de nouveaux outils pour les administrateurs, qui permettent d'envoyer des mises à jour à un groupe principal auto-défini (et donc aux différents sous-groupes).

"Les communautés WhatsApp permettront de rassembler différents groupes au sein d'une même structure. Ainsi, les membres pourront recevoir les annonces envoyées à l'ensemble de la communauté tout en discutant dans de plus petits groupes créés autour de centres d'intérêt spécifiques. Les communautés proposeront également de nouveaux outils puissants aux admins, qui pourront notamment envoyer des messages d'annonce à tous les membres de la communauté et contrôler quels groupes peuvent y être ajoutés", peut-on lire sur le blog de WhatsApp.

Un exemple concret, donné cette fois par le communiqué de presse: "Une école qui compte six classes en quatrième année crée un sous-groupe par classe dans lequel les parents, les enseignants et la direction peuvent correspondre entre eux. La direction réunit les groupes de ces six classes en une seule 'communauté'. Si nécessaire, par exemple dans le cas d'une annonce urgente, la direction peut alors choisir d'informer les six groupes à la fois via la communauté avec un seul message. Cela permet de gagner du temps et de s'assurer que tout le monde a reçu le message".

D'autres changements en vue

WhatsApp apporte également un certain nombre de nouveautés dans la façon dont les groupes fonctionnent - qu'ils fassent partie d'une communauté ou non.

Réactions avec des emoji : Il y aura des réponses emoji sur WhatsApp afin que les personnes puissent partager rapidement leurs opinions sans inonder les chats de nouveaux messages distincts.

Supprimer les messages : Les administrateurs de groupe peuvent désormais supprimer les messages problématiques des chats de tout le monde.

Partage de fichiers : Il sera possible de partager des fichiers jusqu'à 2 Go via WhatsApp.

Amélioration des conversations vocales : Il sera possible d'avoir des conversations en direct avec un maximum de 32 personnes.

Rappelons que WhatsApp appartient à Meta, le nouveau nom de Facebook qui inclut donc WhatsApp, mais aussi Instagram, Messenger, Occulus, etc… Grâce aux autres revenus – très importants – de Meta, WhatsApp reste gratuit et sans publicité.