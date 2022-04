Sophie est "choquée" par une poupée "Exorciste" dans un dépliant: "On dirait une blague, mais c'est bien réel"

Quelle ne fut pas la surprise de Sophie, lorsqu'elle est tombée sur l'image de l'effrayante petite fille possédée du film "L'Exorciste", alors qu'elle feuilletait le dernier dépliant du supermarché Cora. Choquée que cette poupée monstrueuse soit proposée sur la page consacrée aux jouets pour enfants, Sophie a décidé de nous avertir via le bouton orange Alertez-nous.

Sophie a sursauté à la vue d'un produit plutôt effrayant dans son dépliant Cora. Sur l'une des pages consacrées aux jouets, figure une terrifiante poupée issue du film d'horreur culte "L'Exorciste". Encore abasourdie, Sophie a appuyé sur le bouton orange Alertez-nous : "Pâques... une fête dédiée aux enfants. Dans un folder CORA...je suis choquée. La poupée exorciste, on dirait une blague, mais c'est bien réel. La seule vue de celle-ci me rappelle ce film traumatisant".

Dans ce film de 1973, une petite fille est possédée par un démon et doit être exorcisée. Toute une génération se souvient de scènes troublantes, comme celle où la jeune Regan MacNeil lévite et tourne sa tête à 360°, ou celle où elle descend des escaliers à la manière d'une araignée. Ce personnage horrifique, dont le visage est déformé par des blessures, en a traumatisé plus d'un et n'a donc rien à faire entre Pikachu et Mario.

Contacté par nos soins, Henri Devreux, le directeur marketing de Cora, a reconnu une erreur : "On a un acheteur, qui fait les commandes et il choisit quoi mettre dans le folder, mais il est malade depuis un an. Ce sont des remplaçants qui ont fait ce choix, mais ça n'a pas vraiment sa place sur cette page" nous a-t-il expliqué. Henri Devreux a affirmé que désormais le contenu des dépliants sera mieux contrôlé, "ils ont justifié ça en disant que c'était un jouet 'geek', alors que c'est un univers plutôt enfant. Si je l'avais vu, je m'y serais opposé. On aurait dû être plus vigilants, et ça ne se reproduira plus".







Que faire lorsque son enfant voit une image effrayante ?

Il est probable que quelques enfants soient tombés sur cette poupée monstrueuse en feuilletant ce dépliant de Cora. Cette image horrifique pourrait en marquer certains. En effet, selon le pédopsychiatre Eric Picard, "les enfants ont toujours eu peur des monstres, c'est une représentation du danger, c'est normal, on a tous eu ça et c'est formateur". Il ajoute qu'ils aiment maîtriser ces peurs, "ils dessinent des dragons par exemple". Mais pour que ces peurs soient maîtrisées, il convient qu'il y ait un dialogue avec un adulte : "C'est important qu'ils ne soient pas seuls avec ça. Il faut qu'ils puissent en parler, et que l'adulte se montre rassurant".

Selon Eric Picard, il faut aussi respecter les peurs de ses enfants. "On peut leur dire qu'on va les aider à ne pas voir la chose qui leur fait peur, qu'on va choisir des livres où il n'y a pas ça. Ensuite, lorsqu'ils se sentent prêts, ils aiment bien de temps en temps aller regarder, mais pas tout seuls", précise-t-il.

Malgré l'omniprésence d'images effrayantes sur internet ou dans les médias, le pédopsychiatre ne pense pas que nos enfants y soient moins sensibles. Au contraire : "Ce n'est pas la même chose quand c'est un média qui le raconte, parce que c'est fait de manière très froide. Il faut continuer à raconter des images imaginaires, et à les moduler en fonction de l'enfant".