"Le Marché aux fleurs, c'est sacré": à Tournai, l'incontournable événement est de retour...et sous le soleil!

C'est une tradition qui existe depuis plus de 200 ans à Tournai: le Marché aux fleurs du Vendredi Saint, qui a du être annulé ces deux dernières années à cause du Covid-19.

Il est enfin de retour ce vendredi et l’événement fait le plein.





Depuis le XIXème siècle, le rendez-vous a lieu une fois par an, toujours le Vendredi Saint pour marquer la fin du carême. Jacky Legge, responsable du musée de folklore et des imaginaires de Tournai explique l’origine de cet événement: "Avant le marché aux fleurs était également associé avec le marché de la viande. Les bouchers étaient à l’honneur avec la présentation des animaux de concours. Cet aspect viande a disparu progressivement à partir de 1930 tandis que le marché aux fleurs, lui, a pris de plus en plus d’importance".

"Comme avant"

"Le marché aux fleurs, c’est sacré!", affirme cette locale, heureuse de renouer avec cet incontournable. "Il y a du soleil, c’est agréable après deux ans sans marché." Un rendez-vous qui avait manqué à tous les Tournaisiens: "On voit des gens dehors, on croise des gens qu’on connaît, on discute un peu comme on faisait avant", se réjouit ce visiteur.

Certains sont même venus de Charleroi pour découvrir le marché. C’est le cas de Marie-Thérèse et son mari, et ils ne sont pas déçus. Aloé vera, tomates, plantes de décoration : ils ont fait leur stock. "C’est avantageux, c’est nettement moins cher que chez nous", notent-ils.





Seule ombre au tableau: le nombre d’exposants qui a été réduit de 80 à une trentaine. Pas de quoi décourager Annette, horticultrice. "On est là toutes les semaines à Tournai, mais aujourd’hui tout le monde a envie d’avoir sa petite fleur à poser au jardin."

Le marché se termine ce vendredi à 18h.