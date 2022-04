Manifestation d'agriculteurs à Hal contre l'achat de terres agricoles par Colruyt

(Belga) Environ 150 agriculteurs ont manifesté vendredi à Hal contre la chaîne de supermarchés Colruyt qui, selon eux, achète trop de terres agricoles. Ils se sont déplacés en colonne avec cinq tracteurs vers le siège social de Colruyt.

Les manifestants ont parcouru deux kilomètres jusqu'à la Bevrijdingsplein à Hal, au centre logistique. De la terre a été déchargée sur un parking. Les agriculteurs brandissaient des pancartes avec des slogans tels que "Qui veut posséder la terre récoltera la colère" ou "les agriculteurs en colère contre le vol de terres". Les agriculteurs dénoncent un "vol des terres" dans le chef de Colruyt. Une étude publiée récemment par Apache indiquait que l'entreprise avait acheté ces dernières années 175 hectares de terres agricoles en Belgique. "Cela fait grimper les prix pour les jeunes agriculteurs", indique Wim Moyaert, coordinateur du Boerenforum. "Les terres deviennent rares et impayables. Nous craignons qu'à terme il n'y ait plus que des contrats de location coûteux et temporaires auprès de grands acteurs comme Colruyt, ce qui rendrait impossible la poursuite de l'activité agricole." Pour le Réseau de soutien à l'agriculture paysanne (Résap), "Colruyt n'est qu'un exemple". Il dénonce "les manœuvres de la grande distribution qui cherche à prendre le contrôle de nos systèmes alimentaires". L'action était organisée en marge de la Journée internationale des luttes paysannes. (Belga)