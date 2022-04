De nombreux oiseaux migrateurs de retour plus tard d'Afrique cette année, selon Natuurpunt

(Belga) Les oiseaux migrateurs qui hivernent habituellement loin dans le sud reviennent souvent plus tard qu'à l'accoutumée en ce printemps. Les causes sont multiples, selon l'asbl Natuurpunt, même si les conditions météorologiques ont pu jouer un rôle important. Un retour plus tardif implique également un retard dans la saison de reproduction.

Tous les oiseaux migrateurs ne sont cependant pas concernés. Les espèces qui passent l'hiver dans le sud de l'Europe ou en Afrique du Nord et qui reviennent assez tôt dans la saison ont ainsi regagné normalement nos contrées cette année comme ce fut le cas pour la gorge-bleue à miroir, l'alouette des bois, le tarier pâtre, le pouillot véloce ou la fauvette à tête noire. La situation est toutefois différente pour les oiseaux qui hivernent au sud du Sahara. L'hirondelle rustique et l'hirondelle des rivages sont ainsi particulièrement en retard, selon Natuurpunt qui constate cependant un retard d'une à deux semaines pour tous oiseaux migrateurs qui reviennent d'Afrique. Les causes de ce retard dans la migration sont multiples, explique l'association qui pointe notamment les tempêtes qui ont balayé le nord-ouest de l'Afrique et qui ont projeté d'importantes quantités de sable du Sahara vers les couches supérieures de l'atmosphère. Mais les conditions dans le sud de l'Europe ont également été très mauvaises en mars avec des périodes de froid alternant avec des jours de fortes précipitations et/ou de vent de face. Les conséquences sont difficiles à évaluer pour l'instant mais une arrivée tardive dans les zones de nidification signifie un retard dans la saison de reproduction. Ce qui risque de conduire à une diminution du nombre d'œufs ou de couvées en fin de saison.