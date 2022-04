Invasion de l'Ukraine - Plusieurs explosions à Kiev, une usine militaire visée par un bombardement

(Belga) Une usine militaire fabriquant notamment des tanks a été visée samedi matin par un bombardement dans la banlieue de Kiev, la capitale ukrainienne, a constaté un journaliste de l'AFP.

Un grand nombre de militaires et de policiers étaient présents sur place, empêchant l'accès au complexe, d'où s'échappait de la fumée. Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a indiqué sur Facebook ne pas avoir à ce stade d'informations sur les victimes potentielles. Plusieurs explosions ont également eu lieu dans la capitale ukrainienne, dans le district de Darnitsa, a également indiqué le maire sur Telegram. Ce vaste quartier est situé au sud-est de la métropole. Les secouristes sont sur les lieux, selon M. Klitschko. Il a par ailleurs appelé la population à prendre au sérieux les alertes aériennes, qui retentissent plusieurs fois par jour, et de se mettre à l'abri. Moscou a récemment menacé d'attaquer les centres de commandement de Kiev après que l'armée ukrainienne a prétendument bombardé le territoire russe. Selon des informations non confirmées en Ukraine, de nouvelles explosions ont également eu lieu dans l'ouest du pays, dans la région de Lviv. (Belga)