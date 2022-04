Condamné pour trafic de stupéfiants à Bruxelles: la police l'arrête en Colombie

Un fugitif condamné par contumace à 7 ans de prison par la Cour d'appel de Bruxelles, pour trafic international de stupéfiants et appartenance à une organisation criminelle internationale a été arrêté le 8 avril dernier à Bogota, en Colombie, dans le cadre d'une opération Hackathon organisée par la Fugitive Active Search Team (FAST) de la Police Fédérale, indique cette dernière samedi dans un communiqué.





L'individu avait été localisé en Amérique du sud mais sans que les enquêteurs puissent être certains de l'endroit précis. Des recherches approfondies ont permis de retracer petit à petit son itinéraire de fuite et son périple. En coopération avec la police et les services d'immigration colombiens, les pièces manquantes du puzzle ont pu être trouvées. Le fugitif a finalement été arrêté à Bogota, précise la police fédérale. La procédure d'extradition a été lancée.

Le FAST Hackathon, qui avait pour objectif de retrouver 40 criminels en fuite, a été effectué le 30 mars dernier. Il avait déjà permis de mettre la main sur un premier fugitif, échappé d'une prison de Macédoine, qui se cachait dans une ferme à Sauvenière (province de Namur), ainsi que sur un deuxième homme, condamné en correctionnelle à Bruxelles à 9 ans de prison pour tentative de meurtre, qui tentait de monter à bord d'un vol à destination du Pakistan depuis un aéroport de Manchester.