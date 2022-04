Comment reconnaître le VRAI chocolat? L'un des meilleurs chocolatiers de Wallonie nous dévoile "l'équilibre parfait"

Vous êtes nombreux à chasser les œufs dans votre jardin en ce week-end pascal. Les confiseries doivent remplir des critères bien précis pour que leurs oeufs soient considérés comme du vrai chocolat.



Mais comment reconnaître un "bon" chocolat ? Sans grande surprise, la composition a son importance pour définir la qualité. Pour faire le test, nous avons acheté 6 paquets de produits de Pâques de marques différentes dans un supermarché. Et nous avons présenté ces paquets à un chocolatier qui a analysé les oeufs.



Denis Ariqua a été désigné meilleur chocolatier de Wallonie en 2020 par le Gault et Millau. Le tout premier critère qu'il lit dans la composition d'un chocolat, c'est le pourcentage de sucre. "Pourquoi est-ce qu'on rajoute du sucre dans le chocolat ? Car il coûte 40 fois moins cher que le cacao donc si on veut diminuer le coût de production, on rajoute du sucre", explique le chocolatier.

Le deuxième élément important est la quantité de cacao. Selon Denis Ariqua, l'équilibre parfait est de 70% de chocolat, 30 % de sucre.



Il ne faut pas non plus avoir trop d'huile dans la composition. Le prix aussi est un critère, car un chocolat de qualité coûtera plus de 3 euros les 100 grammes.