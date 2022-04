Un ours traverse une route et provoque un accident en Roumanie (vidéo)

Ce vendredi, deux voitures ont heurté un ours en Roumanie. L’animal de 250 kg traversait la route et a été percuté à deux reprises. Les véhicules ont été gravement endommagés et l’ours blessé.

Les ours ont quitté leurs tanières et peuvent atteindre les routes, car en Roumanie il n'y a pas de passages spéciaux pour eux. Ce vendredi, deux voitures ont heurté un ours et ont été gravement endommagées. Leurs conducteurs et passagers étaient en danger.

Le conducteur de la voiture bleue a freiné et tenté de braquer le volant pour éviter l'ours qui traversait la route. Mais il n’est pas parvenu pas à l'éviter et l’a heurté violemment. Blessé, l'ours de 250 kilos s’est relevé pour se retirer dans les bois. Le conducteur est sorti de sa voiture, effrayé. L'avant de sa voiture est complètement détruit. A son bord, une femme et un enfant s’y trouvaient aussi.

Un témoin, présent au moment de l’accident, affirme que l’animal a été percuté par un autre véhicule juste avant. "J'ai vu l'ours sortir des arbres et entrer dans la voiture qui me précédait sur la première voie. Il a été jeté sur le bord de la route. Il est resté là pendant environ 2 à 3 minutes, après quoi il s'est relevé, a traversé la route et a été percuté par une autre voiture."

Dans la première voiture qui a percuté l'ours se trouvaient un homme et sa femme enceinte. La femme aurait été brûlée à l’une de ses mains après le déploiement des airbags du véhicule.

Une fois par an, tous les deux ans, il y a des accidents comme ça

Entre 30.000 et 50.000 conducteurs empruntent chaque jour la DN1 (route nationale 1) en voiture. Dans la zone où l'ours est apparu - entre Comarnic et Breaza - le danger demeure.

L'animal est toujours là et comme il a été blessé, il a un comportement imprévisible. "Il y a beaucoup de spécimens ici, une fois par an, tous les deux ans, il y a des accidents comme ça. Je ne sais pas si on pourrait faire des clôtures, je ne pense pas, c'est assez compliqué", explique Florin Enoaie, commissaire de la garde environnementale à Prahova.