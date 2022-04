Les draps de lit d’un hôtel de luxe transformés en uniformes pour écoliers en Afrique du Sud

En Afrique du Sud, de luxueux draps de lit permettent aux enfants défavorisés d'aller à l'école. Une association récolte les draps dans des hôtels de luxe pour en faire des chemises. C'est le seul moyen pour certaines familles d'obtenir un uniforme… obligatoire pour aller à l'école.

Sous l’emblématique montagne du Cap se trouvent des hôtels chics et réputés. Pour maintenir un certain standing, leurs draps blancs sont remplacés régulièrement. Depuis quelques temps, ils ne partent plus à la poubelle mais sont envoyés à une association. "On a entendu parler du projet Restore par l’intermédiaire de notre fournisseur de drap. Et maintenant, on donne notre literie pour en faire des uniformes", raconte Pamela Nayler, propriétaire de la maison d’hôtes Parker Cottage.

Les uniformes sont fabriqués sur place, dans l’atelier de Danolene Johanessen. Avec chaque drap, son équipe coud 5 chemisettes, un vêtement obligatoire pour aller à l’école en Afrique du Sud. "Nous voulions trouver un moyen de maintenir nos enfants à l’école, de les habiller pour l’école et de renforcer leur estime d’eux-mêmes", explique la fondatrice de Sheets to Shirts.





Son association équipe des enfants de tout le pays. A 200 km du Cap, elle distribue ses chemises aux écoliers. C’est le seul moyen pour certain d’avoir un uniforme. "Aujourd’hui, je suis là pour récupérer une chemise pour ma fille. Je me sens bénie", se réjouit Lemiese Pieterse, habitante de Bonnievale en Afrique du Sud.

Avec sa nouvelle chemise, cette petite fille fait partie de 10.000 enfants habillés chaque année par l’association.