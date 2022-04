Un jeune de 17 ans tué dans un accident à Bertogne

Une personne a perdu la vie durant la nuit de samedi à dimanche dans un accident de la route entre Bastogne et Longchamps, rapportait dimanche matin des médias locaux. Une information confirmée par le bourgmestre de Bertogne.



Il était aux alentours de 3h30 du matin quand l'accident s'est produit sur la N834 reliant Bastogne et Longchamps, dans la commune de Bertogne. Quatre personnes se trouvaient à bord du véhicule, seul en cause. L'un des occupants est décédé des suites de ses blessures durant l'intervention du SMUR. Il s'agit d'un jeune de 17 ans originaire de la région, indique le bourgmestre de Bertogne, Jean-Marc Franco. Deux des trois autres personnes ont été légèrement blessées, la troisième souffrant de fractures. Les pompiers de Bastogne et la Roche sont intervenus sur place.