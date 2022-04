Boxe: Spence unifie les titres des welters en battant Ugas

Errol Spence, détenteur des ceintures WBC et IBF des poids welters, a ajouté la WBA à sa collection, en battant, par arrêt de l'arbitre au 10e round, le Cubain Yordenis Ugas dont l'oeil droit était trop gonflé, samedi à Arlington (Texas).

L'Américain, âgé de 32 ans, enregistre sa 28e victoire en autant de combats (dont 22 avant la limite).

Mais elle ne fut pas simple à obtenir, car Ugas a eu son temps fort durant ce combat, néanmoins dominé le plus souvent par l'Américain, dont les uppercuts et crochets du gauche ont eu raison de la pommette et de l'oeil droits de son adversaire.

Après avoir consulté une première fois le Cubain au 8e round, l'autorisant alors à continuer de combattre, le médecin a rappelé Ugas au 10e, voyant que ce dernier, la vision altérée, manquait clairement de repères sur le ring et que cela devenait dangereux. Il a indiqué à l'arbitre d'arrêter les frais.

Spence avait fini par prendre clairement le dessus, mais pour son 3e combat à domicile dans l'AT&T Stadium, l'antre de l'équipe des Dallas Cowboys évoluant en NFL, le Texan d'origine est revenu de loin.

Car après un 3e round en forme d'avertissement, durant lequel Ugas a placé un jab puissant et deux autres grosses droites pour le secouer, il a frôlé la correctionnelle au 6e.

- Et maintenant Crawford ? -

Un puissant crochet du droit lui a fait sauter le dentier, qu'il a eu l'erreur de chercher du regard, encaissant alors un enchaînement gauche-droite. Les cordes l'ont accueilli et un peu par miracle il a évité d'être compté par l'arbitre.

Mais Spence a réagi en champion dès la reprise suivante, faisant tomber une grêle d'uppercuts du gauche, qui ont commencé à faire gonfler le côté droit du visage du Cubain et annonçaient l'épilogue à venir.

Sans démériter, le Cubain âgé de 35 ans concède sa 5e défaite (27 victoires dont 12 avant la limite).

Spence, lui, signe un retour gagnant après un an et demi sans boxer. Un décollement d'une rétine, subie lors d'un entraînement et qui a nécessité une intervention chirurgicale, l'avait empêché d'affronter Manny Pacquiao, l'an passé.

La légende philippine de la boxe avait alors combattu Ugas. Et ce dernier avait conservé son titre, sur décision unanime des juges, pour ce qui fut l'ultime combat de "PacMan", désormais retraité.

Pour l'Américain, qui avait failli perdre la vie dans un accident de voiture en 2019, le prochain combat semble tout désigné, puisqu'il voudra certainement ravir à Terence Crawford le titre WBO manquant à son palmarès.