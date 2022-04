 Vaux-sous-Chèvremont: incendie dans une basilique qui servait de dépôt de meubles pour les sinistrés des inondations

Un incendie s'est déclaré lundi matin dans une basilique à Vaux-sous-Chèvremont, section de la commune de Chaudfontaine, indiquent les pompiers de Liège. Il n'y a pas de blessé.



Le feu s'est propagé vers 08h30 dans la basilique Notre-Dame de Chèvremont, située rue de Chèvremont. La basilique servait de dépôt de meubles pour les sinistrés des inondations. Aucun blessé n'est à signaler. L'origine de l'incendie n'est pas connue.

"Ce matin, en venant ouvrir, on s'est aperçu qu'il y avait une fumée immense. D'après les caméras, l'incendie s'est déclaré entre 23h et minuit", explique Roger Xhonneux, président de l'Asbl Amitié. Le président regrette l'incendie qui a détruit "de nombreux meubles" destinés aux sinistrés des inondations. "C'est vraiment la catastrophe pour nous. On ne sait plus comment aider les personnes", déplore-t-il.