Quelle fréquentation à la côte pour les vacances de Pâques?

Les établissements de la côte ont enregistré 2,5 millions de nuitées pendant les vacances de printemps, d'après une estimation de l'organisme touristique provincial Westtoer. Le chiffre est similaire à celui de l'an dernier.



Les séjours à la mer ont démarré lentement en raison d'une météo d'abord mitigée. Le soleil du week-end prolongé de Pâques a néanmoins suscité de nombreuses réservations de dernière minute. Les hôtels ont ainsi connu une occupation de 90 à 95% pendant ce week-end, ce qui est aussi élevé qu'en 2019.

Du côté des locations, le taux d'occupation au cours de la première semaine des vacances se situaient entre 70 et 80 %. Pour la deuxième semaine, avec le week-end prolongé de Pâques, les réservations ont été nettement plus élevées, avec des taux d'occupation compris entre 85 et 95%.

Pour le secteur du camping, la deuxième semaine et le week-end prolongé de Pâques ont été des périodes particulièrement favorables avec un taux d'occupation allant jusqu'à 90 %. Les visiteurs provenaient principalement de Belgique, mais aussi d'Allemagne, des Pays-Bas et de France.