A Lviv, les frappes russes rappellent qu'"il n'existe plus de lieu sûr" en Ukraine: "Ce carrefour humanitaire était épargné"

Cinq "puissantes" frappes russes ont touché lundi Lviv, tuant au moins 7 personnes et en blessant 11 autres, selon les autorités officielles. L'un d'eux a pulvérisé un garage de réparation automobile, qui surplombait une voie ferrée, tout à l'ouest de la ville.



Loin du front et proche de la frontière polonaise, Lviv est d'ordinaire relativement épargnée par les bombardements depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février, contrairement à l'est du pays où se concentrent désormais l'essentiel des frappes. Cette grande ville de l'ouest s'est convertie en "ville-refuge" pour les personnes déplacées, mais aussi pour plusieurs ambassades occidentales.

Les habitants se disent "choqués", "surpris" et "étonnés" après ces frappes. "C'est la première fois qu'un bombardement russe tue dans cette ville", précise notre journaliste Loïc Parmentier. "Les cibles visées seraient des infrastructures militaires, mais il y a aussi eu un garage touché".

Et d'ajouter: "Lviv était plutôt épargnée depuis le début de la guerre. Il n'y avait pas un soldat russe dans la région, mais cette frappe aérienne est sans doute la preuve supplémentaire que l'armée russe est capable de toucher n'importe quel lieu, n'importe quel endroit dans ce pays. Lviv est carrefour humanitaire. Ce soir, elle est une ville endeuillée."

L'UE condamne les bombardements aveugles contre des civils

L'Union européenne a elle condamné lundi les frappes de missiles et les bombardements aveugles et illégaux contre des civils menés par la Russie en Ukraine et a dénoncé des crimes de guerre.



"L'UE condamne la poursuite des bombardements aveugles et illégaux de civils et d'infrastructures civiles par les forces armées russes (...). Il ne peut y avoir d'impunité pour les crimes de guerre", a affirmé le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell dans une déclaration publiée à Bruxelles après les frappes contre la ville de Lviv, dans l'Ouest du pays.



"Les attaques contre Lviv et d'autres villes de l'ouest de l'Ukraine montrent qu'aucune partie du pays n'est épargnée par l'assaut insensé du Kremlin", a souligné Josep Borrell.



"De grandes villes, y compris Kharkiv, continuent d'être attaquées sans discernement, causant de nouvelles destructions de vies civiles et d'infrastructures", a-t-il ajouté.



"L'UE rend hommage à la force, au courage et à la résistance du peuple ukrainien face à l'agression russe et se tient à ses côtés dans un esprit de ferme solidarité, notamment en soutenant la livraison de matériel militaire", a-t-il déclaré.



"La Russie doit cesser immédiatement et sans condition les hostilités et retirer toutes ses forces et tous ses équipements militaires d'Ukraine", a-t-il conclu.