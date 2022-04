DIRECT - Guerre en Ukraine: l'offensive russe dans l'est du pays "a commencé" selon les autorités ukrainiennes

Situés loin du front, Lviv et l'ouest de l'Ukraine sont rarement visés par des bombardements depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février.

21h52 - L'offensive russe dans l'est de l'Ukraine "a commencé"

L'offensive des troupes russes contre l'est de l'Ukraine "a commencé", a affirmé lundi le gouverneur ukrainien de la région de Lougansk, Serguiï Gaïdaï.



"C'est l'enfer. L'offensive a commencé, celle dont on parle depuis des semaines", a-t-il déclaré sur Facebook. "Il y a des combats à Roubijné et Popasna, des combats incessants dans d'autres villes pacifiques", a-t-il affirmé, peu après avoir annoncé sur Telegram la mort de quatre civils à Kreminna, une ville prise lundi par les Russes.



21h18 - Au moins 8 civils tués par des frappes russes dans l'est de l'Ukraine

Au moins huit civils ont été tués lundi lors de bombardements russes dans les régions de Donestk et Lougansk, dans l'est de l'Ukraine, où les combats sont intenses, selon les autorités ukrainiennes locales.



Quatre d'entre eux ont été tués alors qu'ils tentaient de fuir Kreminna, une petite ville de la région de Lougansk où ont pris position les troupes russes lundi, a affirmé sur Telegram le gouverneur régional Serguiï Gaïdaï. Quatre autres sont morts en raison de bombardements russes dans la région voisine de Donetsk, selon son homologue Pavlo Kyrylenko.



20h22 - Les nouvelles armes américaines pour l'Ukraine commencent à arriver

Les premières cargaisons de la nouvelle tranche d'aide militaire américaine pour l'Ukraine sont déjà arrivées aux frontières du pays pour être remises à l'armée ukrainienne, a indiqué lundi un haut responsable du Pentagone.



"Quatre vols sont arrivés des Etats-Unis hier dans la région, avec divers équipements", a annoncé ce responsable ayant requis l'anonymat. Un cinquième vol devrait arriver dans les prochaines 24 heures, "ce qui fera cinq vols en autant de jours" depuis que la nouvelle tranche de 800 millions de dollars d'aide militaire à l'Ukraine a été annoncée mercredi par le président Joe Biden, a-t-il souligné.

19h48 - La Russie affirme avoir détruit un important dépôt d'armes étrangères près de Lviv

L'armée russe a affirmé lundi soir avoir détruit avec des "missiles de haute précision" un important dépôt d'armes étrangères livrées récemment à l'Ukraine, près de Lviv (ouest).



Les forces aériennes russes ont effectué dans la matinée "une frappe avec des missiles de haute précision" contre un centre logistique des forces armées ukrainiennes "près de Lviv", a indiqué le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov. "Le centre logistique et d'importants lots d'armements étrangers, livrés à l'Ukraine durant les six derniers jours par les Etats-Unis et des pays européens, qui y étaient stockés, ont été détruits", selon la même source. Un important dépôt de munitions a également été détruit près de Vassylkiv, dans la région de Kiev, a indiqué M. Konachenkov. Au total, l'armée russe a détruit durant la journée 16 sites militaires ukrainiens, parmi lesquels une usine de réparation des missiles tactiques Totchka-U, plusieurs dépôts de munitions et un dépôt de carburants.



19h14 - Zelensky espère obtenir le statut de candidat à l'UE en "quelques semaines"

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dit lundi espérer obtenir pour son pays "dans les semaines à venir" le statut de candidat à l'adhésion à l'Union européenne (UE), remerciant Bruxelles pour la célérité du processus. Lors d'une rencontre à Kiev, M. Zelensky a transmis à l'ambassadeur de l'UE en Ukraine, Matti Maasikas, deux volumineux dossiers constituant la demande d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne.



"Notre peuple est, en son for intérieur, déjà mentalement en Europe depuis longtemps. Malgré tout, chaque pays doit suivre cette procédure", a-t-il affirmé. Habituellement, l'obtention du statut de candidat à l'UE "prend des années" mais Bruxelles "nous a vraiment donné l'opportunité d'engager cette procédure d'ici quelques semaines ou mois", a-t-il dit.



18h52 - L'UE condamne les bombardements aveugles contre des civils

L'Union européenne a condamné lundi les frappes de missiles et les bombardements aveugles et illégaux contre des civils menés par la Russie en Ukraine et a dénoncé des crimes de guerre.



"L'UE condamne la poursuite des bombardements aveugles et illégaux de civils et d'infrastructures civiles par les forces armées russes (...) Il ne peut y avoir d'impunité pour les crimes de guerre", a affirmé le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell dans une déclaration publiée à Bruxelles après les frappes contre la ville de Lviv, dans l'Ouest du pays.



17h03 - Poutine honore une brigade accusée par l'Ukraine des exactions de Boutcha

Le président russe a décerné lundi un titre honorifique au titre de "l'héroïsme" à la 64e brigade de fusiliers motorisés, que l'Ukraine a accusé d'avoir participé aux exactions commises à Boutcha, près de Kiev.



Vladimir Poutine a signé, selon le Kremlin, un décret accordant le "titre honorifique de +Garde+" à cette brigade du fait de l'"héroïsme et de la ténacité, la détermination et le courage" de ses hommes.



16h48 - A Lviv, les frappes russes rappellent qu'"il n'existe plus de lieu sûr" en Ukraine

Dans un hôtel accueillant des familles déplacées à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, une femme balaie des éclats de verre, entre des machines à laver et des étendoirs à linge, peu après qu'un missile russe a visé un garage non loin, à l'heure du petit-déjeuner. Cinq "puissantes" frappes russes ont touché lundi Lviv, tuant sept personnes et en blessant huit autres, selon les autorités officielles.



L'un d'eux a pulvérisé un garage de réparation automobile, qui surplombait une voie ferrée, tout à l'ouest de la ville. Loin du front et proche de la frontière polonaise, Lviv est d'ordinaire relativement épargnée par les bombardements depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février, contrairement à l'est du pays où se concentrent désormais l'essentiel des frappes.



14h56 - Plus de 1.000 médecins allemands prêts à aider l'Ukraine

Plus de 1.100 médecins allemands se sont proposés pour un déploiement en Ukraine ou dans un pays voisin pour y aider la population et les blessés de guerre, selon l'association allemande de médecins. A la suite d'un appel lancé par leur association professionnelle, les médecins allemands étaient invités à s'inscrire sur un site en ligne pour afficher leur disponibilité à aider le peuple ukrainien, soumis à une invasion de l'armée russe depuis le 24 février dernier.

14h46 - Kharkiv de nouveau bombardée, 3 morts

Des bombardements russes sur Kharkiv, grande ville du nord-est de l'Ukraine, ont fait au moins trois morts lundi, ont annoncé les autorités locales, au lendemain de frappes ayant déjà fait six morts. Selon le Parquet régional, un obus tombé en fin de matinée sur un terrain de jeu pour enfants dans une zone résidentielle a provoqué la mort d'un homme et d'une femme et endommagé des immeubles.



Le directeur d'un centre d'aide médicale d'urgence, Viktor Zabachta, a de son côté indiqué à l'agence Interfax-Ukraine qu'une frappe sur un centre de distribution d'aide humanitaire lundi avait fait un mort et six blessés. Des journalistes de l'AFP à Kharkiv ont entendu une série d'explosions nourries dans la matinée.



12h08 - Sept morts dans de "puissantes" frappes de missiles sur Lviv

Au moins sept personnes ont été tuées et onze autres blessées dans de "puissantes" frappes russes lundi sur Lviv, la grande ville de l'ouest de l'Ukraine d'ordinaire relativement épargnée par les combats, ont annoncé les autorités locales.

10h45 - Pas d'évacuations de civils pour la deuxième journée consécutive

Aucun couloir humanitaire ne sera mis en place lundi pour l'évacuation des civils des zones de combats en Ukraine, ont annoncé les autorités ukrainiennes pour la deuxième journée consécutive, accusant la Russie de "blocage" et de bombarder des convois.

10h - Au moins six morts dans des frappes sur Lviv

Au moins six personnes ont été tuées lundi dans de puissantes frappes de missiles russes sur Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine d'ordinaire relativement épargné par les combats, tandis que Kiev a promis de défendre "jusqu'au bout" le port stratégique de Marioupol dans le sud-est où l'armée russe encercle les militaires ukrainiens.

8h30 - Cinq "puissantes" frappes de missiles sur Lviv

Cinq "puissantes" frappes de missiles russes ont touché lundi matin Lviv, grande ville de l'ouest de l'Ukraine d'ordinaire relativement épargnée par les combats, ont annoncé son maire et un conseiller de la présidence.

7h30 - Le président ukrainien critique les retards dans les livraisons d'armes

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a critiqué dimanche soir les retards dans les livraisons d'armes à son pays. "Chaque retard dans les armes, chaque retard politique est une permission pour la Russie de prendre la vie des Ukrainiens. C'est ainsi que la Russie l'interprète. Cela ne devrait pas être le cas en réalité", a-t-il déclaré dans son allocution vidéo quotidienne.

6h30 - Les Russes veulent "détruire le Donbass" accuse Kiev, qui assure le défendre "jusqu'au bout"

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé dimanche la Russie de vouloir "détruire" toute la région orientale du Donbass, promettant que tout serait fait pour la défendre, à commencer par le port stratégique de Marioupol où les militaires encerclés sont appelés à combattre "jusqu'au bout". "Les soldats russes se préparent à une offensive dans l'est de notre pays dans un avenir proche. Ils veulent littéralement achever et détruire le Donbass", a martelé M. Zelensky dans un message-vidéo.