Le compositeur britannique Harrison Birtwistle est mort à 87 ans

(Belga) Harrison Birtwistle, l'un des principaux compositeurs de musique contemporaine britanniques, est mort à l'âge de 87 ans, a annoncé lundi son éditeur.

Birtwistle, né en 1934 à Accrington dans le nord de l'Angleterre, il avait composé son premier opéra, "Punch and Judy", à la fin des années 60. Parmi ses plus grands succès figurent "Gawain" et "Le Masque d'Orphée". Pendant sa longue carrière, qu'il a poursuivie alors qu'il avait dépassé les 80 ans, son oeuvre - de la musique de chambre à l'opéra - a été jouée par les plus grands orchestres symphoniques. Il s'est éteint chez lui à Mere, dans le sud-ouest de l'Angleterre, a dit son éditeur, Boosey & Hawkesn, dans un communiqué diffusé sur son site internet. La cause de sa mort n'a pas été précisée. Il avait été nommé en 1975 directeur musical du tout jeune Royal National Theatre de Londres, un poste qu'il a conservé jusqu'en 1983. S'il a été unanimement reconnu comme révolutionnaire, son style sans compromis, tout en dissonance, a aussi parfois divisé les critiques comme le public. La Royal Philharmonic Society lui a rendu hommage lundi, estimant que sa musique avait "secoué la terre". L'Orchestre symphonique de Londres a salué "l'un des plus grands compositeurs britanniques", tandis que le quotidien Daily Telegraph le décrivait comme "un compositeur d'avant-garde qui est devenu un grand monsieur de la musique classique britannique". jj/imm/cls/bds (Belga)