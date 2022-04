Météo - Une rentrée printanière sous un climat de saison

(Belga) De nombreux nuages élevés et éventuellement quelques champs de nuages moyens alterneront avec le soleil, mardi matin, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Dans l'après-midi, quelques cumulus pourront se développer par endroits. Le temps restera le plus souvent sec avec un faible risque de précipitations sur les régions proches de la France. Les maxima se situeront autour de 14°C en Hautes Fagnes et à la mer et 18 ou 19°C dans le centre. Le vent sera faible et variable puis progressivement modéré de nord à nord-est. A la mer, il sera d'abord faible de nord-ouest, puis modéré de nord-nord-est.

Dans la soirée, le ciel sera partiellement nuageux avec éventuellement un faible risque d'ondée sur les régions proches de la France. Durant la nuit, le temps deviendra sec et peu nuageux avec des nuages élevés et parfois aussi de larges éclaircies. Les minima seront compris entre 1 et 6°C au sud du sillon Sambre et Meuse, proches de 7 ou 8°C ailleurs. Le vent sera faible à modéré de nord-est, tournant vers l'est. A la mer, il sera modéré de nord-nord-est, s'orientant vers l'est-nord-est. Mercredi, le temps restera sec et assez ensoleillé avec quelques nuages d'altitude résiduels. En fin d'après-midi, des nuages cumuliformes pourraient se développer par endroits, notamment sur le nord-est du territoire. Il fera un peu moins doux que les jours précédents, avec des maxima de 11 à 16°C au sud du sillon Sambre et Meuse et de 16 à 18°C ailleurs. Le vent sera modéré d'est à nord-est, avec des rafales autour de 40 km/h, voire localement un peu plus. L'après-midi, une brise de mer de secteur nord-est s'établira à la Côte et y maintiendra un temps plus frais. (Belga)